Глава Мосгоризбиркома отреагировал на обвинения в свой адрес

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их беспочвенными и голословными.

Во вторник, 5 августа, председатель ЦИК Элла Памфилова встретилась с представителями КПРФ и заявила, что изменения в Московской городской избирательной комиссии назрели, но никто не будет дезорганизовывать ее работу перед выборами. При этом она не исключила присутствие недоверия со стороны ЦИК к работе Мосгоризбиркома, а также к главе комиссии Горбунову. В КПРФ заявили о намерении добиться его отставки.

Валентин Горбунов, в свою очередь, сообщил, что за собой никакой вины не чувствует. "Пока это какие-то голословные заявления". Горбунов сделал упор на то, что должны быть конкретные факты и претензии к тому, что он нарушил закон. По его словам, пока об этом говорят только коммунисты и те кандидаты, которым отказали, сообщает РИА Новости.

Горбунов также отметил, что Мосгоризбирком во время рассмотрения жалоб тесно сотрудничал с Общественной палатой Москвы и Общественным штабом, комиссия придерживалась их рекомендаций.

Глава Мосгоризбиркома заявил, что в настоящее время идет политическая борьба между кандидатами, которые используют любой повод для того, чтобы избавиться от конкурентов.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты от Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин был намерен на встрече с Памфиловой обсудить ситуацию в связи с грядущими выборами. Он отметил, что все 45 кандидатов от КПРФ требуют отставки Горбунова, иначе они рискуют столкнуться с нелигитимностью выборов.