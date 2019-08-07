Еще один участник драки на "Газпром Арене" арестован

Георгий Воеводин, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОН во время футбольного матча, отправлен под стражу. Петроградский суд Санкт-Петербурга постановил арестовать мужчину на два месяца, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее правоохранительные органы арестовали Дениса Первачука. Его также подозревают в избиении бойца Росгвардии.

Напомним, 3 августа во время футбольного матча "Зенит"-"Краснодар" на петербургской "Газпром Арене" вспыхнула драка. В столкновении с фанатами пострадали двое сотрудников ОМОН. Первый получил легкую травм, у второго черепно-мозговая травма и переломы лицевых костей.