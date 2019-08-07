"Краснодар" определился со стартовым составом на первый матч в Лиге чемпионов

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле сыграет португальским "Порту". Тренерский штаб "быков" определился со стартовым составом на первый в своей истории матч в главном европейском клубном турнире.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Сайич, Мартынович, Петров, Кабелла, Камболов, Вильена, Намли, Вандерсон, Берг.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Олссон, Скопинцев, Стоцкий, Сулейманов, Ари.

"Порту": Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Баро, Марега, Корона, Соарес.

Запасные: Вана, Бруну Кошта, Маруланда, Мбемба, Зе Луиш, Отавиу и Фабио Силва.

Напомним, матч "Краснодар" – "Порту" состоится в среду, 7 августа, начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет при аншлаге, так как на игру проданы все 35 тысяч билетов. Ответная игра состоится 13 августа.