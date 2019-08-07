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Лесные пожары 22 минуты назад

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7 августа 201920:15 Юлия Шустрая

Пожар зашел с тыла: сотрудники "Авиалесоохраны" остались без лагеря в тайге

Пожар зашел с тыла: сотрудники "Авиалесоохраны" остались без лагеря в тайге

Вертолеты Ми-8 армейской авиации сбросили 7 августа больше 250 тонн воды на горящую иркутскую тайгу. С начала операции в Красноярском крае и Иркутской области лесные пожары удалось потушить на территории в миллион гектаров. Но горит еще больше двух миллионов гектаров тайги. Очаги пожаров в труднодоступных местах тушат сотрудники "Авиалесоохраны".

- Как у вас видимость?

- Нормально, метров 600.

- Да, Никонорыч, хотелось бы узнать, во сколько переброска будет?

- Сегодня, наверное, перебросим и вывезем.

Эта переброска стала последней в 2019 году для группы "Авиалесоохраны" из поселка Долгий Мост. Сейчас люди все дома — восстанавливают. И восстанавливают документы. Они сгорели через день после того, как были сделаны съемки. Вместе с палатками, спальными мешками и даже одеждой сотрудников "Авиалесоохраны". Такое во время лесных пожаров случается не впервые. В этом лагере съемочная группа ночевала ровно за сутки до пожара.

- А что ты, пообещал человеку сало и не достал? Почему? Я ж нарезал!

Здесь любых гостей принимают, как дома. Потому, шутят, что тайга и есть их дом. Группу пожарных перекидывают на самые сложные участки пожара — в ее составе все местные, леса они знают с детства и, как в них выживать в любое время года, — тоже. Не важно, что дым не позволил приземлиться очередному вертолету с казенной тушенкой. Здесь же, под столом, банка с домашней квашеной капустой, а значит обед будет и для себя, и для гостей.

- Мы уже расположились в лагере. Там люди борщ разливают. Борщ, который варили мужчины. Вы даже не представляете, как это вкусно. Единственное, сюда могу попасть комары, но комарики же — это тоже мясо!

За главного повара Александр, но так его здесь никто не называет. Самый младший в группе 21-летний Сашка только после армии. Там и готовить научился. В лесу он проводит большую часть года.

"Суп на завтрак, а во втором у нас просто кипяток для чая. Просто вскипятили воды", — рассказывает сотрудник "Лесоохраны" Александр Блинов.

- Это хариус?

- Да. Вот, речка рядом. Это уха будет завтра. Рыба жареная сейчас будет.

Другие лесные десантники куда старше и опытнее. Геннадий Стекольников, например, прежде чем уйти в "Авиалесоохрану", 20 лет проработал лесником.

"А почему поверх носков еще портянки? А без портянок ноги на пожаре убьешь за целый день", — раскрывает тайны огнеборцев Геннадий Стекольников.

На месте перед переброской группа провела неделю. За главного Сергей — у него тоже пара десятков лет в тайге уже за плечами.

"Прилетели, приземлились, разведали, где вода, допустим. Дал задание, утром все пошли на кромку (огня). Вообще стараемся в светлое время суток тушить, но по-разному бывает. В зависимости от пожара", — признается Сергей Скульте.

Такие спокойные обеды бывают в таборах только перед переброской. В этом месте пожар уже потушен, можно немного отдохнуть, пока не отправят на новое задание. Там уже не пожаришь рыбу и не сваришь борщ. Будет не до еды и даже не до сна: сначала тушить, а потом все остальное. В этот раз не повезло с точкой переброски. Следующая ночевка уже не состоялась — табор сгорел. Пока люди тушили огонь в тайге, он подошел с другой стороны.

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