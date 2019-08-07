Избитой девочке удалили часть правой руки

Московские врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.

Врачи сообщили, что на первом этапе хирургического лечения у ребенка была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Лечение маленькой пациентки продолжается.

Ранее сообщалось, что медики отложили решение об ампутации руки, надеясь, что терапевтическое лечение поможет, как в случае с левой рукой.

4 июля 7-летняя девочка была доставлена в детскую республиканскую больницу Ингушетии в крайне тяжелом состоянии из-за многочисленных травм, ожогов и порезов. Она стала жертвой своей родной тети, 35-летней жительницы города Сунжа, которая была в тот же день задержана, а после арестована.

5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством профессора, доктора медицинских наук Леонида Рошаля. Там при обследовании ребенка врачи пришли к выводу, что левую руку можно спасти.