Адвокат: Атамбаев находится в безопасности

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и сумели отбить атаку спецназа на дом экс-главы государства, который располагается в селе Кой-Таш Чуйской области.

Ранее сообщалось, что в среду, 7 августа, бойцы спецподразделений Киргизии осуществили попытку задержания Атамбаева и якобы вывезли его в неизвестном направлении. Есть информация как минимум о десяти раненых, в их числе журналист и депутат парламента. Госпитализированы пятеро пострадавших, сообщает ТАСС.

В то же время адвокат Атамбаева утверждает, что его подзащитный находится в безопасности. При этом юрист не уточнил место. Адвокат отметил, что сторонники бывшего президента смогли отобразить действия спецназа.

Госкомитет Национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялось, а бойцы были оснащены только резиновыми пулями.

Представитель Дежурной части МВД Киргизии заявил, что обстановка в киргизской столице, рядом с которой проводится спецоперация по задержанию Атамбаева, полностью контролируется властями.

Стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы киргизского государства.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, лишив его при этом иммунитета от уголовного преследования. Это произошло на фоне того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые против бывшего президента государства.

В числе эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, незаконное обогащение, завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция. Экс-глава Киргизии, в свою очередь, назвал все обвинения против него абсурдными и заявил о том, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.