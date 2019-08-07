За призывы к агрессии противники Трампа называют его худшим президентом в истории

Встретить Трампа протестным маршем в Дейтоне и не пускать его в палаты к раненым в Эль-Пасо — такие призывы встретить главу Белого дома "во всеоружии" сегодня поддержали даже мэры пострадавших от оружейного беззакония городов. Горячие точки на карте США чета Трампов решила объехать за раз — всего за сутки. В Техасе на такое отреагировали заголовком: "Господин президент, нам больно!". А вечный противник Трампа по предвыборной гонке — демократ Берни Сандерс — призвал свергнуть самого опасного лидера за всю историю США. Трамп отреагировал на это твитом о том, что среди поддерживающих Сандерса был и расстрелявший девять человек дэйтонский убийца.

"Сделай что-нибудь!" — противники Трампа и его сторонники сошлись у того самого места, где произошла стрельба. Судя по тому, что здесь происходит, противников явно больше. Сторонников только двое — они подняли флаг действующего президента. Его вырывают из рук. Дейтон на взводе. Здесь далеко не все рады приезду президента. Город в Огайо никак не может прийти в себя после массового убийства у бара в центре города. Вокруг цветы, свечи, портреты жертв и в окнах дыры от пуль.

Плачущий мужчина показывает портреты убитых друзей, говорит, что соболезнования от президента ему не нужны и ни один город не должен переживать подобное.

Еще одна женщина утверждает, что Трамп — худший президент за всю ее жизнь. "Он подверг опасности американцев, заставив их перебить друг друга. Он опасен".

Точек кипения в Дейтоне несколько. У городской больницы, где лечатся раненые, кто-то запустил надувного Трампа. Символичный шар, который не с первой поездки сопровождает президента, высмеивая его.

Дональд Трамп перестраховался — в Дейтоне у него встречи на закрытой авиабазе. Там он говорит с мэром города и пострадавшими от стрельбы:

"Я обеспокоен ростом ненависти к определенным группам людей, мне это не нравится, будь это превосходство белых, антифашистов или что-либо еще. Я буду предпринимать меры".

После расстрелов снова встает вопрос об ужесточении правил выдачи оружия. Про стрелка из Дейтона все знакомые говорили, что он агрессивный. Но на вид он — обычный парень, в футболке, кроссовках зашел в бар вместе с сестрой. Через пару часов он убьет ее и еще восемь человек, успеет сделать сорок один выстрел, пока его самого не уничтожит полиция.

В американских СМИ рассказывают, что в этом году число массовых убийств с применением огнестрельного оружия в США превысило число дней.

Как напугана страна, видно по кадрам из нью-Йорка. Всего лишь мотоцикл чуть громче обычного заревел, а все в рассыпную — им кажется, что на Манхэттене стреляют.

Между тем Трамп собирается сегодня еще и в Эль-Пасо, где еще больше убитых и раненых — почти пятьдесят жертв. Там стрелок, вдохновленный речами президента, атаковал мексиканцев. Неудивительно, что Техас так негостеприимен к хозяину Белого дома.

"Слова, которыми президент описывает испаноговорящее население и мигрантов, наполнены ненавистью и злобой. Эти слова побуждают к насилию", — поделилась сенатор США от штата Техас Вероника Эскобар.

Но Трамп пока планов не меняет — в его сегодняшнем графике стоит визит в Эль-Пасо, самолет должен вылететь туда уже через несколько часов.