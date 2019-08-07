Пожар на арсенале: военные восстанавливают пострадавшие населенные пункты
Восстанавливать пострадавшие от взрывов боеприпасов населенные пункты Красноярского края будут военные. Министр обороны Сергей Шойгу поручил за две недели завершить работы по восстановлению жилых и хозяйственных построек в Ачинске и его окрестностях. Сегодня же начался ремонт складов, полностью разрушенных из-за неаккуратной транспортировки снарядов. Тем временем жители возвращаются в свои дома, а в соцсетях активно благодарят друг друга за помощь во время эвакуации.
В поселке Каменка к работе приступили восстановительные бригады. Электрики натягивают провода. В первую очередь восстанавливают жилье, работает бригада стекольщиков. Местные жители, которые сегодня начали возвращаться в дома, расчищают свое жилье от мусора.
Это одна из улиц Каменки, ближайшего населенного пункта от арсенала. На асфальтированной дороге здесь попадаются вот такие характерные отметины — следы от болванок. Сами снаряды вывезли военные саперы. Каждый уголок деревни осматривают 70 взрывотехников. В большей части Каменки уже безопасно.
"И вдоль дороги, и во дворы домов, и в домах бывает. Местные жители некоторые показывают, рассказывают. Мы помогаем, выносим все это", — рассказывает командир группы разминирования Дмитрий Доников.
В свои дома сегодня вернулись все, кто был вынужден их покинуть из-за взрывов. Для тех, кого эвакуировали в Красноярск, организовали спецпоезд. Люди заходят в дома и в первую очередь оценивают разрушения.
Поселок Малый Улуй, который был полностью эвакуирован, пострадал незначительно.
Люди заняты не только восстановлением, но и поиском тех, кто во время ЧП оказывал помощь. Ольга Ходякова разыскивает семью, которая оказалась рядом на трассе во время эвакуации. Хочет сказать спасибо и вернуть плед, который ей дали, чтобы укутать замерзающего ребенка.
"Семья подъехала, встала за нами на машине и предложила нам плед. У меня ребенок сразу же уснул. Они сразу же уехали. У нас этот плед остался", — вспоминает жительница Ачинска Ольга Ходякова.
Помочь всем пострадавшим сейчас готовы власти и военные. Заявления о разрушениях принимают в специальных пунктах.
"Просьба одна: оказать помощь. Побыстрее сделать. Мы сегодня уже делаем все, чтобы люди остались ночевать в своих квартирах, в своих домах. В Каменке, где я был, надо еще проверить, чтобы не было взрывоопасных предметов", — завил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
На разминированной территории работают и следователи. Собирают детали, которые помогут установить причину того, что произошло на складе боеприпасов. Возбуждено уголовное дело.
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