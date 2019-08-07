Ястремская обыграла Азаренко и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто

Украинская теннисистка, 33-я ракетка мира Даяна Ястремская во втором круге турнира в канадском Торонто в двух сетах за один час 56 минут обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко со счетом 7:5, 7:5.

Украинка семь раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Азаренко, занимающей 39-е место в рейтинге WTA, пять эйсов, десять двойных ошибок и три реализованных брейка из семи.

Таким образом, Ястремская вышла в 1/8 финала турнира, где ей будет противостоять американка София Кенин (29), которая во втором круге переиграла первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.