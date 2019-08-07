Редакцию американской газеты эвакуировали из-за вооруженного человека

Редакцию американской газеты USA Today в городе Маклин, в штате Вирджиния, эвакуировали после информации о том, что в здании может находиться вооруженный человек.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность в соцсетях проинформировали сотрудники издания. Сообщается, что на место события оперативно прибыли многочисленные полицейские патрули.

В здании, кроме USA Today, располагаются также представительства других компаний.

После проверки информация о вооруженном человеке не подтвердилась.