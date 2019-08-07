Омбудсмен, ФСИН и СКР проверят информацию о пытках в "Крестах"

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов собирается 8 августа посетить СИЗО-1, также известный как "Кресты-2", после появления в СМИ информации о возможных пытках арестантов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал сотрудник офиса омбудсмена.

Собеседник агентства подчеркнул, что информация о возможных пытках в следственном изоляторе стала "неожиданностью", поскольку никаких жалоб о применении физической силы к заключенным в "Крестах" в аппарат уполномоченного по правам человека не поступало.

Ранее в Интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания РФ в свою очередь сообщили, что представители центрального аппарата ведомства выехали в северную столицу для проверки данных о пытках в "Крестах-2".

Доследственную проверку информации проведет и главное следственное управление СКР по Петербургу.