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Взрывы под Ачинском 25 минут назад

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7 августа 201921:45

Полностью снят режим ЧС под Ачинском

фото: twitter.com/RFI на русском

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Ачинском районе Красноярского края, введенный из-за взрывов и пожара на складе боеприпасов, снят вечером 7 августа.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе администрации района. Отмечается, что постановление об отмене подписал глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

5 августа под Ачинском на складе боеприпасов прогремела серия взрывов, которые привели к масштабному пожару, который удалось ликвидировать лишь спустя почти 24 часа.

В результате ЧП один человек погиб, 13 получили ранения. Жители близлежащих селений были эвакуированы. Режим ЧС был отменен 6 августа, за исключением территорий рядом с воинской частью, где работали саперы.

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