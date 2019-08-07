"Реал" благодаря голу Азара обыграл "Зальцбург" в товарищеском матче

В рамках товарищеского матча мадридский "Реал" на поле "Ред Булл Арены" обыграл "Зальцбург" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 19-й минуте забил новичок клуба Эден Азар, перешедший из "Челси".

В параллельной встрече "Вильярреал" разгромил "Ля Нусию" (4:0), один из мячей забил экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Испании Санти Касорла.