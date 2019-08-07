Кличко: меня избрали киевляне, только они могут меня снять

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко заявил, что снова будет претендовать на пост главы города, если правительство Украины решит снять его с должности. Его выбрали киевляне, им же его и увольнять, заявил он.

Новый президент Украины Владимир Зеленский уже не раз предлагал разделить должности мэра города и главы Киевской городской государственной администрации, пишет агентство ТАСС. Оба поста сейчас занимает Виталий Кличко. Он не согласен с мнением Зеленского, так как это лишит город самоуправления.

Мэром Киева Кличко стал в 2014 году.