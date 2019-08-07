После гибели 4 пассажиров водитель автобуса сбежал с места аварии

Не менее 4 человека погибли, 42 ранены в результате аварии с автобусом возле города Тунате на севере Марокко.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Синьхуа, ссылаясь на врачей больницы, куда с тяжелыми травмами были доставлены четверо пассажиров.

Водитель автобуса после ДТП скрылся с места происшествия и теперь его ищет полиция.