"Галатасарай" в 16-й раз завоевал Суперкубок Турции

В матче за Суперкубок Турции стамбульский "Галатасарай" на поле стадиона "Эрьяман" в Анкаре обыграл команду " Акхисар Беледиеспор" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил марокканский полузащитник Юнес Бельханда.

Таким образом, "Галатасарай" в 16-й раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Турции. Ранее "желто-красные", которые являются рекордсменами по этому показателю, брали этот трофей в 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 годах.