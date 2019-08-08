Алмазбек Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого накануне штурмовал спецназ, призвал действующие власти страны воздержаться от силового воздействия. Выступая в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель", бывший глава государства подчеркнул, что ни он, ни собравшиеся у него дома в селе Кой-Таш не являются террористами.

Как сообщалось, в минувшую среду бойцы киргизского спецназа предпринял неудачную попытку силового захвата экс-президента страны, напоминает ТАСС. Во время штурма его дома, расположенного в селе Кой-Таш, погиб боец спецназа, более 40 человек получили ранения и травмы. Шесть бойцов штурмовавшего дом Атамбаева спецназа во время атаки были взяты в заложники сторонниками экс-президента. Сейчас, как сообщают сотрудники штаба Атамбаева, сотрудники силовых структур покидают село, в котором находится резиденция бывшего главы государства.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Бывший глава государства подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения одного из криминальных авторитетов, противозаконным поставкам угля и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш.

Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией в период с 2011 по 2017 год. Он стал первым президентом сраны, добровольно покинувшим должность после полноценного первого срока.