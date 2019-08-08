Информация о четвертом погибшем в ДТП под Новороссийском не подтвердилась

По уточненным данным, в результате ДТП под Новороссийском, где в результате лобового столкновения автобуса и внедорожника машины упали с 30 метрового обрыва, погибли три человека. Ранее появившаяся информация о четырех жертвах не подтвердилась.

В Главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю уточнили, что все погибшие – женщина и двое детей – находились в салоне легкового автомобиля. Водитель внедорожника Volkswagen госпитализирован в состоянии средней тяжести, передает ТАСС.

К настоящему времени спасательные работы на месте аварии завершены, все пострадавшие – 41 человек, в том числе, 12 детей, — доставлены в медицинские учреждения. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 149 человек и 55 единиц техники, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне вечером на 16-м километре автодороги "Новороссийск — Керченский пролив" произошло ДТП с участием принадлежавшего санаторию "Эллада " пассажирского автобуса и легкового автомобиля Volkswagen Tuareg. В результате лобового столкновения оба транспортных средств опрокинулись в обрыв. В момент аварии в автобусе и автомобиле находились 45 человек. По факту дорожно-транспортного происшествия Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.