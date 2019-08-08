Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство Боливарианской Республики приняло решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией, который должен был пройти на Барбадосе.

По словам представителя венесуэльских властей, причиной для такого решения стала агрессия по отношению к Венесуэле со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики, передает ТАСС.

Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключал, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

В январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США, страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств и большинство стран Евросоюза признали его временным главой государства. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.