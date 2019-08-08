В центре Магадана полицейские застрелили медведя

На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь. Преследовавшие его полицейские пришли к выводу, что хищник может угрожать людям, и застрелили животное у одной из школ, расположенной в центре города.

Город Магадан — административный центр Магаданской области, его население составляет немногим более 90 тысяч человек, напоминает ТАСС.