Иркутские леса продолжают полыхать

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за минувшие сутки увеличилась на 25 тысяч гектаров. Около сорока городов и селений сейчас находятся в зоне задымления.

На территории области все еще действует режим чрезвычайной ситуации, напоминает телеканал "Россия 24". Военные вертолеты продолжают поливать горящие леса. За вчерашний день сбросили более 250 тонн воды. Но пламя распространяется быстро, и жители ближайших сел боятся, что огонь перейдет на дома. Однако Авиалесоохрана отмечает — такой угрозы нет.