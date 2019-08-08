Пользователи Apple подали иск на компанию за утечку своих разговоров с Сири

Такого иска в истории США еще не было. Пользователи продукции Apple подали на корпорацию в суд – с требованием стереть записи их личных разговоров с голосовым помощником Сири. Истцы заявили, что их разговоры с Сири регулярно попадали в руки подрядчиков Apple, а это – нарушение права на неприкосновенность личной жизни.

Кроме удаления записей, истцы требуют от Apple денежной компенсации, отмечает телеканал "Россия 24". Правда, её размер пока не уточняется. Как сообщает агентство Блумберг, иск носит групповой характер. И к нему могут присоединиться все, у кого есть устройства с голосовым помощником Сири с 2011-го года.