Пострадавшим от подтопления жителям Тулуна сделали вакцинацию

В Тулуне специально организованные мобильные бригады завершили вакцинацию местных жителей, которые попали в зону подтопления.

Всего прививки получили более четырех тысяч людей. 12 медицинских бригад работали на специальных пунктах. А в отдаленные и труднодоступные населенные пункты военные медики выезжали самостоятельно. Проводили консультации и оказывали первичную помощь.

Также в Тулунском районе военнослужащие очищают воду от загрязнений, выпекают хлеб для местного населения, подвозят и выдают питьевую воду, сообщает телеканал "Россия 24".