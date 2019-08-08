Токио и Сеул уладили экономические отношения, испорченные из-за Пхеньяна

Власти Японии заявили, что не вводили эмбарго на продажу наноматериалов Южной Корее. И в подтверждение – одобрили несколько поставок высокотехнологичных компонентов, впервые с июля.

Почти полтора месяца назад Токио обвинил Сеул в том, что он якобы нелегально поставляет японские материалы Пхеньяну, напоминает телеканал "Россия 24". И, следовательно, японцы были вынуждены защищать свои интересы. А на прошлой неделе правительство Японии решило исключить Южную Корею из списка стран, в которые поставляет нано-материалы по упрощенной схеме.

В ответ – Сеул выразил протест и начал сокращать закупки японской продукции, например, автомобилей. А также призвал жителей Южной Кореи отказаться от туристических поездок в Японию.