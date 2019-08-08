Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев не испытал серьезных проблем в матче второго круга турнира под эгидой ATP в Монреале против британца Кайла Эдмунда. Россиянин добился победы в двух партиях со счетом 6:3, 6:0. Соперники провели на корте ровно один час.

В третьем раунде 23-летний Медведев, посеянный на турнире под восьмым номером, сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином. Встреча между ними состоится 8 августа.

Напомним, что призовой фонд турнира в Монреале превышает 6 миллионов долларов. Соревнования завершатся 11 августа.