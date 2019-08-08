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Арест Атамбаева 11 минут назад
В Киргизии состоится внеочередное собрание парламента после попытки ареста Атамбаева
В Киргизии созвали экстренное заседание Совета безопасности в связи со случившимся у резиденции экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Также состоится внеочередное заседание парламента страны в связи с неудачной операцией по задержанию бывшего президента.
В результате попытки захвата Атамбаева пострадали более 52 человек. Также известно об одном погибшем сотруднике спецназа "Альфа" Госкомитета нацбезопасности.
На заседании Совбеза республики президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев, оказав сопротивление при попытке задержания, грубо нарушил конституцию и законы страны.
В штабе Атамбаева рассказали о состоянии спецназовцев, которые находятся у них в заложниках. Им оказана медицинская помощь, ночью приезжали врачи и ставили капельницы, сделали перевязки. Как сообщил член штаба, власти не выполнили поставленных ими условий, поэтому спецназовцы остаются у них.
В пресс-службе киргизского парламента рассказали, что собрано достаточно подписей для созыва внеочередного заседания — более сорока человек дали согласие на проведение сессии, сообщает "Интерфакс". Согласно предварительной информации, заседание состоится в четверг, 8 августа, в 14:00 (11:00 по московскому времени). Представитель пресс-службы парламента рассказал, что депутаты заслушают информацию правоохранительных органов по ситуации в селе Кой-Таш.
Спецназ "Альфа" проводил операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева в среду, 7 августа. Задержать бывшего президента Киргизии не удалось, поскольку было оказано сопротивление сторонниками лидера государства.
27 июня киргизский парламент 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, что лишило его иммунитета от уголовного преследования. Все произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом в отношении экс-главы государства. Атамбаева подозревают в причастности к незаконному обогащению, завладению земельным участком, коррупции, а также в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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