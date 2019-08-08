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Китовая тюрьма 20 минут назад
Морские пленники: как выпущенные косатки осваиваются на свободе
Из так называемой "китовой тюрьмы" в Хабаровском крае выпустили еще трех косаток. Животные осваиваются в Охотском море. За их передвижениями наблюдают с помощью спутниковых меток. Наш корреспондент получила уникальную возможность увидеть освобождение морских пленников.
Последние секунды перед выходом на волю — поддон транспортной клети открывается и животные выплывают.
Одна из косаток случайно выталкивает за собой тренера. Коллеги быстро подхватывают Тимофея, затаскивают обратно на катамаран, а косатки в это время уже отрываются на сто метров.
Косатки Зоя, Тихон и Гайка на свободе в Охотском море. Этого дня зоозащитники, ученые и вся мировая общественность ждали целый год.
"Это самый волнительный процесс, Александра, вы это видели сами. Когда животные выходят на волю и по началу даже не понимают, что происходит, а потом, разобравшись, начинают быстро, энергично и весело плавать", — прокомментировал заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.
К дальнему путешествию животных готовили заранее. Чтобы косатки комфортнее перенесли дорогу, их за сутки перестали кормить.
"У косаток очень большая энерция, большой запас жира. Они могут довольно длительное время не питаться без вреда для здоровья", — рассказал специалист по работе с морскими млекопитающими Андрей Насонов.
На грузовики животных переносят в специальных носилках — это что-то похожее на гамак с вырезами для плавников. Аккуратно поднимают на уровень птичьего полета и погружают в ванну с морской водой. Первые сутки пути до Хабаровского порта тренер будет стоять с животным прямо в ванне.
"Когда гладкая дорога, мы вылезаем, отдыхаем, смотрим за ними, следим за дыханием, чтобы их не раздражать своим присутствием. Им тоже не нравится, когда кто-то еще с ними. А когда сложный участок, перевалы, подъемы, качка, мы придерживаем их, чтобы косатки не травмировались", — поделился специалист по работе с морскими млекопитающими Константин Сушко.
В Хабаровске трех косаток перегружают на самоходную баржу. Ближайшие три дня путешествие пройдет по реке Амур.
Общий вес каждой транспортировочной ванны с водой и животным больше 25 тонн. Каждая из них оббита изнутри специальным материалом, он амортизирует возможные удары о жесткие стенки.
В Хабаровском крае жара +27-30 градусов. Животным делают навес, а в воду постоянно добавляют лед — по десять мешков в каждый контейнер.
Три дня — и мы в порту поселка Иннокентьевка. Здесь животных снова, уже знакомым способом на носилках перегружают в грузовики
С погодой очень повезло — идет сильный дождь. Но как раз для косаток — это идеальные условия. Жаркое палящее солнце не сушит кожу, а специалистам не надо поливать их постоянно водой. Кроме того, до мыса Перовского —100 километров бездорожья и как раз этот дождь собьет всю пыль.
Выпуск на мысе Перовского уже однажды откладывали из-за шторма. В этот раз на море штиль. Животных решено выпускать до обеда, пока нет палящего солнца. Перегружаем косаток в специальный катамаран и отъезжаем на 700 метров от берега.
Плотно прижавшись друг к другу, косатки разрезают знакомую им водяную гладь. Охотское море — их дом, где-то здесь их стая, с которой животных разлучили год назад.
Это уже третья партия животных, которых выпустили из так называемой "китовой тюрьмы". Десять косаток и восемьдесят семь белух собирались продать в китайские океанариумы, но Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Минприроды России решило, что косатки и белухи должны быть выпущены на волю, а сотрудники ВНИРО вместе с рыбаками составили план возвращения.
"Для нас и вообще для мировой практики — это уникальный опыт. Единственный опыт массовой реадаптации и массовый выпуск таких животных. Это интересная научная работа и, конечно, мы не будем результаты этой работы держать где-то в запасниках, мы их опубликуем", — рассказал заместитель директора ФГБНУ Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, руководитель тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.
Следующий выпуск животных планируют через три недели. На этот раз домой поедут две косатки и шесть белух. До конца октября ученым и рыбакам останется выпустить еще семьдесят четыре белухи.
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