Машина и автобус сорвались с обрыва после ДТП: 3 погибших, 44 пострадавших

В Краснодарском крае расследуют крупное ДТП на трассе Новороссийск — Керченский пролив. Авария произошла вечером 7 августа на автодороге Новороссийск — Керчь в районе поселка Верхнебаканский: лоб в лоб столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai. Затем оба транспортных средства упали в обрыв. Погибли три человека (женщина и двое детей), находившиеся в автомобиле.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Краснодарского края, после аварии были госпитализированы 44 человека, среди них пассажиры автобуса, экскурсовод, водители автобуса и легковой машины. 13 человек были экстренно прооперированы. В ближайшее время три человека будут переведены в Краевую клиническую больницу N1 в Краснодаре, еще одного ребенка доставят вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова заявила телеканалу "Россия 24", что по предварительным данным, все водители были трезвы. "В любом случае точно мы можем сказать только после анализов врачей", — сказала она.

Экскурсионный автобус, попавший в аварию, принадлежал анапскому санаторию "Эллада" ФНС России. Однако гостей санатория в момент ДТП в автобусе не было. Об этом "Интерфаксу" рассказал администратор "Эллады".

Власти Краснодарского края открыли горячую линию психологической помощи для родственников погибших и пострадавших. Ее телефон 8(8617) 61-25-08. Также открыта горячая линия МЧС 8(8612) 68-64-40.