Тренер "Краснодара" Матвеев: в игре с "Порту" мы выглядели достойно

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту" заявил, что во втором тайме "быки" показали качественный футбол и были ближе к забитому мячу, чем соперник. Однако его команда своими шансами не воспользовалась.

"Мы выглядели достойно. Это поражение ни о чем не говорит. Во второй половине мы показали качественный футбол. Если в первом тайме мы теряли простые мячи, то во втором у нас получались переходы в атаку", – цитирует Матвеева РИА Новости.

"Если сравнивать, кто был ближе во второй половине к забитому мячу, я бы сказал, что это мы, а не "Порту". Соперник забил со "стандарта", а мы свои шансы не использовали", – добавил тренер "быков".

Напомним, что "Краснодар" дома уступил "Порту" со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Португалии 13 августа.