Якутские подростки в экопарке забили камнями птиц

Якутские подростки нанесли ущерб имуществу экологического парка "Лебединое озеро" — они забили камнями птиц, взломали ящик для пожертвований, а также сломали статуэтку лебедя. Злоумышленники вызваны с родителями в полицию, решается вопрос об административном наказании.

Третьего августа в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как компания молодых людей бросает камни в птиц, а также ломает статуэтку лебедя. Один из жителей Якутска, увидев жестокие кадры, написал заявление в полицию.

На сайте МВД по Республике Саха сообщается, что личности хулиганов были установлены. Это четверо учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, в их числе две девушки. Молодые люди прокомментировали свой поступок. По их словам, вечером они распивали спиртные напитки в одном из строящихся домов, после этого отправились на озеро в экопарк "Лебединое озеро". Там хулиганы совершили повреждение имущества. На сайте ведомства не указывается, что злоумышленники забили птиц.

Отмечается, что несовершеннолетние были опрошены в присутствии законных представителей. О случившемся проинформированы руководители общеобразовательных школ, в которых обучаются опрошенные.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о привлечении представителей несовершеннолетних к административной ответственности.