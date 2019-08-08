Дело о пожаре в "Холдоми": подозреваемых оставили под арестом

Подозреваемых по уголовному делу о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" оставили под арестом. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная". Такое решение принял Хабаровский краевой суд.

Арестованные директор лагеря, владелец горнолыжного комплекса и сотрудник МЧС были задержаны еще в июле. Они содержатся в СИЗО Комсомольска-на-Амуре. Адвокатам не удалось добиться изменения меры пресечения.

Как выяснилось, противопожарные правила в палаточном лагере были серьезны нарушены. Причем сотрудник МЧС, проводивший проверку, не добился от руководства "Холдоми" их устранения. В свою очередь организаторы отдыха проявили преступную халатность. К таким выводам пришло следствие.

Трагедия в лагере в Солнечном районе произошла в ночь на 23 июля. В результате пожара погибли четверо детей.