Тренер "Порту" Консейсау: мы знали, что "Краснодар" хорошо играет дома

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау похвалил свою команду за игру против "Краснодара" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Однако, по словам наставников "драконов", в серии с "быками" еще ничего не ясно.

"Мы сегодня провели хорошую игру. Мы здорово сыграли в обороне, отлично выходили в атаку. За весь первый тайм "Краснодар" нанес всего один удара в створ", – приводит слова наставника "Порту" РИА Новости

Кроме того, он отметил игру соперника. "Краснодар" – отличная команда. Здесь много игроков с большим опытом. Мы знали, что они хорошо играют на своем поле… Я не могу сказать, что мы выиграли серию с "Краснодаром". Мы лишь на половине пути", – отметил Консейсау.

Напомним, что "Порту" в гостях победил "Краснодар" со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Португалии 13 августа.