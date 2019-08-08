Кузнецова и Александрова пробились в третий круг турнира в Торонто

В Торонто продолжается представительный теннисный турнир, чей призовой фонд превышает 2,8 миллиона долларов. Сразу две представительницы России сумели пробиться в третий круг соревнований. Светлана Кузнецова обыграла хорватку Донну Векич, а Екатерина Александрова – китаянку Чжан Шуай.

Кузнецова добилась победы со счетом 7:6 (7:4), 6:3​​​. Александровой также хватило двух партий – 6:4, 6:3. В третьем круге первая сыграет с румынкой Симоной Халеп, а вторая – с американкой Сереной Уильямс.

А вот Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова зачехлили ракетки на турнире в Торонто. Касаткина уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (7:5, 2:6, 5:7), а Павлюченкова – Елене Остапенко из Латвии (2:6, 6:2, 4:6).