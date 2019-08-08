ЦСКА готов продать Чалова за 30 миллионов евро

Футбольный клуб английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" не оставляет попыток приобрести нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Представители АПЛ увеличили первоначальное предложение по покупке 21-летнего футболиста до 25 миллионов евро.

Однако, как сообщает Sportbox.ru, армейцы не готовы расстаться с лучшим бомбардиром команды за такую сумму. Минимальное предложение по Чалову, которое устроит руководство красно-синих, – 30 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард ЦСКА забил 15 мячей в чемпионате России, став лучшим бомбардиром турнира.