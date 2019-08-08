В рамках дела об отмывании миллиарда у сотрудников Навального прошли обыски

Следствие проводит обыски у троих сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией". Они связаны с уголовным делом о финансовых операциях со средствами, приобретенными преступным путем.

Об этом сообщили в Telegram-канале правозащитного проекта "Апология протеста". Поясняется, что к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву и Евгению Замятину пришли с обысками. В скором времени появилась информация, что обыск также проходит у Вячеслава Гимади.

Помазуев, в свою очередь, успел сообщить, что обыск закончился, но сейчас он находится не на связи.

3 августа стало известно, что против НКО "Фонд борьбы с коррупцией" возбудили уголовное дело. По данным следствия, с начала 2016 года по декабрь 2018 сотрудники ФБК и лица, которые имели отношение к его деятельности, получили около миллиарда рублей от третьих лиц. Отмечается, что средства связаны с криминалом.

В Следственном комитете также рассказали, что для легализации денег соучастники преступления внесли через банкоматы ту же сумму на расчетные счета нескольких банков и перевели их на счет фонда. Следователи пытаются установить причастных к отмыванию денег, а также намерены установить их источник.

Учредитель ФБК Алексей Навальный, а также директор фонда Иван Жданов в настоящее время отбывают административный арест.