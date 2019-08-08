В Трудовой кодекс предлагают включить понятие "удаленная работа"

В Трудовой кодекс может быть включено понятие "временная удаленная работа". С предложением внести изменения в 16-ю главу кодекса выступили представители "Общероссийского народного фронта". Об этом пишут "Известия".

По словам авторов инициативы, в случае необходимости (например, из-за пробок на дорогах или личных обстоятельств) сотрудники смогут работать из дома. Для этого нужно будет подписать письменное соглашение.

Сейчас в Трудовом кодексе нет понятия "удаленная работа", и такие ситуации регулируются лишь устными договоренностями. Однако недобросовестный работодатель может оформить "удаленку" как прогул и уволить сотрудника.

В пресс-службе министерства труда заявили, что письмо от ОНФ получили и рассмотрят в установленный срок. Источник в ведомстве сказал, что Минтруд поддержит любую полезную инициативу. Предложение будет изучено юристами.