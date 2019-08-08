С неожиданным для нынешней политической ситуации в Германии заявлением выступил вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубицки. Накануне в одной из телепередач была приведена статистика, из которой следовало, что восточные немцы в основном за ослабление антироссийских санкций, тогда как среди западных таковых всего треть. Комментируя эти цифры, г-н Кубицки заявил, что объединение Германии вообще не произошло бы без русских и бывшие граждане ГДР осознают это гораздо лучше, чем на западе страны. Правда, стоит учитывать, что в Восточной Германии немцы и русские тесно общались.

"В отличие от тех, кто проживал на Западе, — цитирует РИА Новости слова вице-президента парламента ФРГ, - на Востоке понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах".

Вольфганг Кубицки не остановился и на этом и продолжил в совсем уже "пророссийском" ключе: "Друзьям из России удалось предотвратить убийства и вмешательство охранного полка "Феликс Э. Дзержинский", — добавив, что сейчас Москве и Берлину необходимо срочно вернуть взаимопонимание, которое было в то время.

3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. В ноябре же 2019 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, фактически означавшего воссоединение страны.