Удирающий от полицейских медведь в Магадане попал на видео

В центре Магадана в четверг полицейские застрелили на территории одной из школ молодого медведя, пришедшего в город ранним утром.

Первые сообщения о хищнике в городе поступили в 5:45 утра. Больше часа полицейские пытались прогнать медведя, однако удирающий от патрульных машин косолапый мчался в центр Магадана, распугивая редких прохожих. Вскоре его пришлось застрелить.

"В соответствии с действующим законодательством в 7 часов утра опасный хищник был ликвидирован сотрудниками полиции на территории одной из магаданских школ, поскольку начал представлять угрозу для горожан", — сообщили в УМВД по Магаданской области.