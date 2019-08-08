ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Касперского"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование в отношении компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS.

Как сообщает пресс-служба ФАС, дело заведено по жалобе "Лаборатории Касперского" — компании, которая работает в сфере информационной безопасности.

Производитель антивирусного софта, в частности, указал, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в результате чего ее очередная версия утратила существенную часть функционала.

Одновременно, как отметили в "Лаборатории Касперского", Apple ввела на рынок в iOS собственное приложение, по своим возможностям совпадающее с приложениями для родительского контроля российской антивирусной компании.

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.