"Нелицеприятная ситуация": ФСИН подозревает, что в "Крестах-2" есть "камеры перевоспитания"

Проверка центрального аппарата ФСИН России в СИЗО-1, который иначе известен как "Кресты-2", после появившихся утверждений о пытках позволила выявить множество нарушений со стороны сотрудников изолятора. Появилось подозрение, что "неудобных" заключенных подсаживали в камеры к "головорезам", чтобы те занимались их перевоспитанием.

Соответствующее заявление сделал замглавы службы Валерий Максименко. Он отметил, что по "Крестам" получается не самая хорошая ситуация. За прошедшие полдня и ночь сотрудники центрального аппарата ФСИН смогли выявить кучу нарушений. "В этой камере, и не только в этой, людей переводили, подсаживали", — рассказал Максименко. По его словам, подсаживали несудимых к судимым, что уже является нарушением законодательства. При этом не вели никаких учетов о том, кого и куда перевели, хотя все должно отражаться в журнале — кого переводят, куда и по чьей команде.

Замглавы ФСИН заявил, что сейчас в СИЗО пытаются сказать, что данное нарушение связано с недостаточным количеством сотрудников. "Но это слабое оправдание", — отметил Максименко. Он рассказал о подозрении, что во всем этом могли участвовать и сотрудники ФСИН, поскольку заключенный не может сам перейти из одной камеры в другую.

Валерий Максименко заявил: "Людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему — на воспитание, перевоспитание". Также замглавы ФСИН отметил: "Самое главное, что там был телефон". Установлено, что он был с апреля. Максименко назвал это «предательством сотрудников», которые пронесли устройство в СИЗО.

По мнению представителя ФСИН, сотрудники СИЗО не хотят работать и ссылаются на то, что работников не хватает. Потому, по словам Максименко, нарушители идут по простому пути: либо сами бьют, либо подсаживают к головорезам.

Замглавы ведомства также назвал данную ситуацию "совсем нелицеприятной". По его словам, самое мягкое, что можно сказать, так это то, что в данном СИЗО — бардак. Материалы, которые собирают сотрудники центрального аппарата, передаются в прокуратуру и следственные органы, чтобы там разобрались во всем происходящем.

Также Валерий Максименко прокомментировал якобы выбивания из заключенного показаний. "Пока это не доказано, тем более избитый гражданин никаких признательных показаний не давал". По словам замглавы ФСИН, пока не установили, чтобы были цели, чтобы данный заключенный себя оговорил. Максименко также заявил: "Что из него выбить?". Он отметил, что если человек может быть неудобным для «каких-то» оперативных работников или недобросовестных сотрудников, его проще направить в камеру, чтобы там заключенному провели "воспитательную" работу.

Валерий Максименко рассказал, что в камерах действительно случаются конфликты, когда одни заключенные бьют других. "С этим, конечно, боремся". По словам замглавы ФСИН, весь конфликт в "Крестах" начался на самом деле из-за пачки сигарет, которую без спроса один заключенный взял у других.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов собирается 8 августа посетить СИЗО-1, чтобы проверить появившуюся информацию о возможных пытках.