Замминистра не едет: "альфовцы" остаются у Атамбаева ради их же безопасности

Шесть спецназовцев киргизской группы "Альфа" продолжают оставаться в селе Кой-Таш в резиденции Алмазбека Атамбаева. Они были взяты в заложники при попытке силового задержания экс-президента.

По словам представителя сторонников Атамбаева Алги Кылычева, была договоренность, что утром приедет замминистра и заберет спецназовцев. Однако он до сих пор не приехал за военными.

"Бойцы остаются у нас. Мы думали вывести их самих в город, но, ради их же безопасности, они остаются тут", — сказал Кылычев.

Сейчас спецназовцы находятся в отдельной комнате в резиденции. Им оказана медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести. У двоих из них ранения ног. Остальные четверо получили ушибы, рваные и резаные раны различных частей тела, передает "Интерфакс".



Накануне вечером спецназ предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в коррупции и незаконном обогащении. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, задержать его не удалось. В ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Бывший президент назвал все обвинения против него абсурдом. Сегодня ого сторонники проведут митинг в Бишкеке.