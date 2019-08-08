Форвард сборной Бразилии Жезус дисквалифицирован на два месяца

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Бразильский футболист был наказан за неспортивное поведение во время финального матча Кубка Америки-2019 против команды Перу. Жезус после получения второй желтой карточки вступил в перепалку с соперниками и главным арбитром встречи. Позже он принес свои извинения.

Напомним, что сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки-2019, обыграв перуанских футболистов со счетом 3:1. Один из голов в этом матче забил Жезус.