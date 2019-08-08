ДТП под Новороссийском: у рухнувшего с обрыва автобуса нет тормозного следа

По предварительной версии, водитель упавшего с обрыва автобуса мог уснуть за рулем.

"У автобуса нет тормозного следа. Возможно, водитель автобуса заснул за рулем, его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Авария произошла накануне вечером на автодороге Новороссийск — Керчь в районе поселка Верхнебаканский. Столкнулись автобус Hyundai, принадлежащий анапскому санаторию "Эллада" ФНС России, и внедорожник Volkswagen Touareg. После этого оба транспортных средства упали с обрыва.

Жертвами ДТП стали три человека (в том числе два ребенка) — все они ехали в легковушке. В больницы были доставлены 44 пострадавших, среди них пассажиры автобуса, экскурсовод, а также водители автобуса и внедорожника. В Министерстве здравоохранения региона уточнили, что 13 пострадавшим понадобилось проведение экстренных операций.

Возбуждено уголовное дело. По данным следователей, оба водителя были трезвы.

Между тем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что претензий к техническому состоянию автобуса раньше не возникало.

"У автобуса есть разрешение, и санаторий неоднократно пользовался его услугами. Никаких претензий к техническому состоянию автобуса нет", — сообщил глава региона, отметив, что причину ДТП должно установить следствие.