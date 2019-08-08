Выручка "МегаФона" во втором квартале выросла на 4,5 процента

Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета за II квартал 2019 года.

Показатель OIBDA компании за отчетный период вырос на 20,6 процента до 38,9 миллиарда рублей (с учетом МСФО), без учета МСФО — на 4,7 процента до 33,8 миллиарда рублей.

Сервисная выручка "Мегафона" за апрель-июнь увеличилась на 3,3 процента и достигла 78,8 миллиарда рублей.

Уверенный рост основных финансовых показателей при сохранении лояльной базы абонентов в компании считают результатом правильно выбранной стратегии цифровой трансформации.

За три месяца компания инвестировала 16 миллиардов рублей в развитие, потратив деньги, в том числе, на строительство сетей 4 поколения — LTE и LTE Advanced.

Ключевое событие II квартала - завершение выкупа обыкновенных акций "МегаФона" у миноритарных акционеров.

С 3 июня 2019 года акции не торгуются на Московской бирже. Акции выкупались на заемные средства. Это привело к образованию долга. Компания направила часть прибыли на обслуживание долга, поэтому чистый долг за квартал сократился на 3 миллиарда рублей до 360 миллиардов рублей за счет наращивания объема денежных средств и плавного погашения краткосрочного долга.

Несмотря на обслуживание долга, чистая прибыль "МегаФона" растет: с 2,187 миллиарда рублей в I квартале до 2,937 миллиарда рублей во II квартале 2019 года.

"МегаФон" построил крупнейшую сеть в стране и продолжает инвестиции в расширение сети и развитие инфраструктуры. Самая большая сеть и быстрый интернет помогают компании сохранять лояльную базу абонентов и дают клиентам "МегаФона" безграничные возможности доступа в Интернет.

По статистике Роскомнадзора, "МегаФон" сохраняет лидерство по числу базовых станций в России. Это почти 250 тысяч базовых станций, при этом в 4G – более 100 тысяч базовых станций. Это значительно превышает аналогичные показатели конкурентов.

Мобильный интернет от "МегаФона" третий год подряд признан самым быстрым в стране по результатам международного исследования Ookla. Сеть "МегаФона" с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна в 83 российских регионах.

Число мобильных абонентов выросло за год на 0,1 процента и составило 77,6 миллиона человек. Абоненты "МегаФона" стали больше времени проводить в Интернете и использовать интернет-сервисы. Ежемесячно каждый клиент в среднем потребляет уже более 11,3 Гбит трафика. Это на треть больше чем во II квартале 2018 года.

"МегаФон" запускает революционный проект в телеком-ретейле, вкладывая около двух миллиардов рублей в инновационные магазины — "Цифровые лаунж-салоны будущего".

Кроме того, подписано соглашения с Alibaba, Mail.Ru Group и РФПИ о создании совместного предприятия AliExpress Russia в области электронной коммерции.

Компания также участвует в международном консорциуме для строительства не имеющей аналогов трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.