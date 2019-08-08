Ехали с моря: в аварии под Камышиным погибли три человека

В среду в Волгоградской области при лобовом столкновении двух легковушек погибли три человека.

Инцидент произошел в Камышинском районе Волгоградской области, когда автомобиль Renault Sandero на большой скорости заехал на обочину, потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в Renault Logan.

Погибли три человека: 36-летний мужчина и 16-летняя девушка, ехавшие с моря на Renault Sandero, а также 25-летний пассажир Renault Logan. Второй водитель получил множественные травмы и был госпитализирован.

Полицейские предполагают, что причиной аварии мог стать сон водителя, утомленного долгой дорогой.