Умерла вдова "товарища Сухова" и дочь первого Героя СССР

Журналисты лишь 8 августа узнали о том, что 20 июля на подмосковной даче скончалась Александра Ляпидевская — дочь легендарного полярного летчика, первого Героя СССР Анатолия Ляпидевского и вдова актера Анатолия Кузнецова, известного более всего по роли товарища Сухова в "Белом солнце пустыни" .

Она ушла из жизни в возрасте 87 лет.

Как пишет "КП", в последние годы Ляпидевская жила на даче в подмосковном поселке Николина гора.

Три года назад у нее с дочерью произошел конфликт из-за трехкомнатной квартиры в центре Москвы — в Глинищевском переулке, поскольку Анатолий Кузнецов не оставил завещания, и вдова актера была вынуждена переселиться на дачу, где и умерла.

Ее отец Анатолий Ляпидевский первым в СССР удостоился звания Героя Советского Союза за спасение челюскинцев. В 1934 году летчик совершил посадку на льдину и спас 12 челове с парохода "Челюскин", потерпевшего крушение в Беринговом проливе.

Муж Александры Ляпидевской — актер Анатолий Кузнецов ушел из жизни больше пяти лет назад, в марте 2014 года.