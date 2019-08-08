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8 августа 201913:07

Учительница показала детям фильм ужасов

На учительницу одной из частных школ завели административное дело. Причиной этого стал выбранный фильм ужасов, который педагог продемонстрировала детям.

Речь идет о кинокартине "Кукла" с возрастным цензом 16+. История приобрела огласку после того, как об этом в социальной сети написал отец одной из девочек, ставшей зрителем ужастика. По словам мужчины, его дочь не смогла уснуть вечером после того, как в школе показали страшный фильм.

Руководитель школы "Многопрофильная академия непрерывного образования" Владимир Бем сообщил РИА Новости, что учительница действительно включила вышеназванный фильм детям в актовом зале. Но выбор стал не специальным, поскольку педагог, судя по названию кинокартины, решила, что она может быть интересна юным зрителям. Руководитель школы также отметил, что отец девочки преувеличивает проблему, при этом он не отрицает вины учительницы — той объявлен выговор и ее лишили премии.

Однако на этом наказания педагога не закончились. На сайте прокуратуры Омской области сообщается, что в ее отношении возбуждено дело об административном правонарушении, поскольку были нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В прокуратуре отмечают, что просмотр фильма был организован вместо посещения музея.

Кроме того, проверка позволила выявить, что у большинства педагогических работников частной школы не были пройдены медицинские осмотры. Прокуратура внесла ректору представления об устранении нарушений. Помимо учительницы, поставившей неуместный для детей фильм, возбуждено административное дело в отношении самой организации, поскольку был нарушен закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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