"Славия" отказалась продавать "Спартаку" Соучека и Краля

Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак". Об этом он написал на странице в Twitter.

Тврдик заявил, что уважает российский клуб, однако "Славия" заинтересована в сохранении своих футболистов. Поэтому руководство чешской команды даже не начинало переговоры по возможной продаже Соучека и Краля.

Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в приобретении полузащитников "Славии".