"Это очень больно": президент в парламенте, Бишкек готовится к акции протеста

В центре Бишкека из-за митинга сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева закрываются крупные торговые центры, ювелирные магазины и банки. Их владельцы опасаются возможных беспорядков.

Из некоторых магазинов класса "люкс" начали вывозить товар. Банк "Бай-Тушум" опубликовал в соцсетях обращение к своим клиентам с просьбой отнестись с пониманием к решению закрыть офисы в Бишкеке. Остальные отделения работают в обычном режиме.

Митинг должен начаться в 16:00 по местному времени (13:00 по московскому времени), сообщает "Интерфакс".



Накануне киргизский спецназ попытался задержать Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Однако его сторонники оказали вооруженное сопротивление. Один из спецназовцев был убит. Шестеро раненых "альфовцев" были задержаны в резиденции. Как сообщили ТАСС в штабе бывшего главы государства, бойцы переданы прибывшим в Кой-Таш их коллегам.

Между тем президент страны Соорнбай Жээнбеков пришел на внеочередное заседание парламента, передает РИА Новости. Он заявил, что с болью в душе воспринимает все происходящее.

"Это очень больно, столько людей пострадали", — заявил он.

Он подчеркнул, что Атамбаев, оказав сопротивление, нарушил Конституцию и законы. Также Жээнбеков сообщил, что отказал в отставке председателю ГКНБ Орузбеку Опумбаеву, отметив, что "когда такая ситуация — уйти легко, и когда все урегулируется — посмотрим".