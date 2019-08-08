На территории в/ч в Северодвинске произошел взрыв. Есть погибшие

На территории воинской части в 30 километрах от Северодвинска произошел взрыв, после которого начался пожар. По предварительным данным, погибли два человека, 15 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Архангельской области.

Источник в экстренных службах заявил, что пожар произошел на судне, передает ТАСС.

Губернатор региона Игорь Орлов сообщил, что на место инцидента готова направиться санавиация.

При этом информированный источник "Интерфакса" рассказал, что пожар могла спровоцировать детонация боеприпасов.

Также сообщается, что радиационный фон на месте ЧП в норме.

Накануне вечером, 7 августа, после взрывов и пожара на складе боеприпасов, был снят режим чрезвычайной ситуации в Ачинском районе Красноярского края.